A Monza cede ancora l' asfalto ma non si è aperta la voragine | tecnici al lavoro

A Monza, l'asfalto cede ancora, ma questa volta senza conseguenze gravi. Questa sera, in via Oslavia angolo via Spluga, un cedimento ha preoccupato residenti e tecnici intervenuti prontamente sul posto. Fortunatamente, non si sono verificati danni o incidenti, grazie alla tempestiva presenza delle squadre di emergenza. La sicurezza dei cittadini resta la priorità, mentre si lavora per riparare rapidamente la strada e prevenire ulteriori rischi.

Ancora un cedimento dell'asfalto lungo le strade monzesi. Questa volta, per fortuna, non si è aperta la voragine. Il fatto è accaduto poco fa, nella prima serata di giovedì 5 giugno, in via Oslavia angolo via Spluga. Un cittadino presente sul posto ci ha inviato alcune foto. Fortunatamente non. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - A Monza cede ancora l'asfalto (ma non si è aperta la voragine): tecnici al lavoro

In questa notizia si parla di: Asfalto Aperta Voragine Monza

Monza, voragine aperta in viale Sicilia: “Tutto a posto entro fine settimana” - I tecnici di BrianzAcque al lavoro. Improvviso cedimento stradale alla rotatoria con via Pasubio ma sono esclusi problemi strutturali del collettore. Più grave la situazione di viale Campania: previst ... msn.com scrive

Monza, cede l’asfalto in viale Sicilia, chiusa una corsia di via Tiepolo - Disagi alla viabilità nel quartiere San Rocco, dove è stata disposta la chiusura di un tratto di via Giambattista Tiepolo, nella corsia in direzione sud (verso via Tintoretto), tra viale Sicilia e via ... Da mbnews.it

Monza, paura in via Correggio: si apre una voragine, strada transennata - Momenti di apprensione in via Correggio, all’altezza dell’incrocio con via della Guerrina, dove si è improvvisamente aperta una voragine sull’asfalto Monza – Momenti di apprensione in via ... Come scrive mbnews.it

TRAGICO INCIDENTE IN TANGENZIALE A BOLOGNA, DOPO TAMPONAMENTO SCOPPIA IL CAMION CREANDO UNA VORAGINE