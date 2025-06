a ha il frontman morten harket ha il morbo di parkinson

Morten Harket, celebre frontman degli A-ha e icona degli anni ’80, ha annunciato di essere affetto dal morbo di Parkinson. La notizia, comunicata tramite il sito ufficiale della band, mostra il suo coraggio e la volontà di affrontare questa sfida con serenità. «Non ho problemi ad accettare la diagnosi», ha dichiarato, ispirandosi alla filosofia del padre. La sua testimonianza è un esempio di forza e resilienza nel mondo dello spettacolo.

Morten Harket, frontman e cantante degli A-ha, ha il morbo di Parkinson. L’annuncio è arrivato dal sito ufficiale della band norvegese, icona del synth pop Anni 80 soprattutto grazie al successo della hit Take On Me nel 1985. «Non ho problemi ad accettare la diagnosi», ha detto l’artista nell’articolo firmato dal biografo Jan Omdahl. «Con il tempo ho fatto mia la filosofia di mio padre, 94enne, nei confronti del modo in cui l’organismo si arrende gradualmente: “Uso ciò che funziona”». Harket ha raccontato anche di soffrire da tempo, ma di aver deciso solo ora di parlare con i fan in quanto ha avuto bisogno di «pace e tranquillità per lavorare» e adattarsi. 🔗 Leggi su Lettera43.it