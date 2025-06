A Genova il primo caso della variante Covid Nimbus | Era atteso nessun allarme

A Genova si registra il primo caso di Covid Nimbus, una nuova variante di Sars-CoV-2. L’evento ha suscitato attenzione, ma le autorità rassicurano: non ci sono motivi di allarme. La variante, sebbene più trasmissibile, non mostra caratteristiche peggiorative rispetto alle altre subvarianti, confermando l’importanza di mantenere alta l’attenzione senza allarmismi e continuare a seguire le misure di sicurezza.

A Genova è stato registrato oggi il primo caso di Covid Nimbus, la variante Sars-Cov-2 registrata dopo un tampone all'ospedale Policlinico San Martino. Subito, però, il laboratorio di Igiene regionale ci tiene a tranquillizzare la popolazione. Infatti, sebbene il virus abbia una buona trasmissibilità, non ha comunque caratteristiche diverse né come virulenza né come contagiosità rispetto alle altre subvarianti. Queste hanno, tra le altre cose, circolato recentemente e che sono tutte parte di quella grande famiglia delle Omicron, tutte "cugine" tra loro.

