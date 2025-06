A Genova il 9 giugno concerto di Vincent Dubois organista di Notre-Dame di Parigi

Preparati a vivere una serata indimenticabile a Genova: il 9 giugno alle 21, la basilica di Santa Maria Immacolata ospiterà Vincent Dubois, l’organi sta di Notre Dame di Parigi, in un concerto straordinario. Inserito nella rassegna organistica del Giubileo “Laudate Dominum in chordis et organo”, questo evento unico ti porterà nel cuore della musica sacra e dell’arte organistica. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e del suono senza tempo.

RASSEGNA ORGANISTICA DEL GIUBILEO “Laudate Dominum in chordis et organo” 6 giugno – 12 luglio 2025 Lunedì 9 giugno 2025– ore 21.00 Basilica di S. Maria Immacolata Via Assarotti 24, Genova VINCENT DUBOIS IN CONCERTO organo Trice (1883-90) – Balbiani (1927-28) INGRESSO LIBERO Entra nel vivo la rassegna organistica del Giubileo “Laudate Dominum in chordis et organo” con il concerto di lunedì 9 giugno 2025, alle ore 21, nella Basilica di Santa Maria Immacolata, in via Assarotti a Genova. Ne sarà protagonista il concertista francese Vincent Dubois, organista titolare della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi dal 2016. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - A Genova il 9 giugno concerto di Vincent Dubois, organista di Notre-Dame di Parigi

