A Francavilla al Mare il grande venerdì di Enzo dell' Art directors club italiano

Preparati a vivere un evento imperdibile a Francavilla al Mare: il grande Venerdì di Enzo, l’appuntamento annuale dell’Art Directors Club Italiano che celebra l’eccellenza creativa. Venerdì 13 giugno, in 13 città italiane, professionisti del settore si riuniranno per una giornata di ispirazione, networking e scambi di idee. Non perdere questa occasione unica di confrontarti con i migliori e di dare una spinta decisiva alla tua carriera creativa!

La data da segnare in agenda per quest'anno è venerdì 13 giugno: torna in contemporanea in 13 città italiane il Grande Venerdì di Enzo, la più grande portfolio review nazionale organizzata dall'Art Directors Club Italiano (Adci), l'associazione che riunisce i migliori professionisti nell'ambito.

