A Foce Varano ' I Moli per la vita'

A Foce Varano, splendida località marittima del Gargano, nasce il progetto "On Shore and No Limits", un’iniziativa della comunità locale contro la violenza di genere. In un contesto naturale mozzafiato, l’evento mira a sensibilizzare, educare e rafforzare i legami di solidarietà, e rappresenta un passo importante verso un cambiamento reale. L’evento è…

Il progetto 'On shore and no limitsì è l’iniziativa della comunità di Foce Varano, località marittima e lagunare del Gargano, contro ogni forma di violenza di genere, fenomeno purtroppo del quale se ne parla molto ma ancora poco si è fatto per poterlo arginare adeguatamente. L’evento è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Foce Varano 'I Moli per la vita'

In questa notizia si parla di: Foce Varano Moli Vita

AMBIENTE Foce Varano: volontari uniti per l’ambiente - È questo lo spirito che animerà la giornata di pulizia ambientale in programma domenica 6 aprile a Foce Varano, nel cuore del Gargano. L’iniziativa, promossa dall’Associazione degli ... Secondo statoquotidiano.it

Una ciclovia di 10 km lungo l'isola Varano: il progetto di 2 milioni di euro che consentirà di pedalare costeggiando la Riserva Naturale - Sarà lunga 10 km e collegherà le località di Capoiale e Foce Varano lungo l’asse dell’Istmo di Isola Varano. È quanto prevede il progetto per la realizzazione di una pista ciclopedonale ... Si legge su foggiatoday.it

Pesca di orate nel porto di Manfredonia una dedica speciale a Matteo da Torino