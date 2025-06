A Firenze l' omaggio a Luigi Dallapiccola

Firenze si prepara a rendere omaggio a uno dei grandi maestri della musica contemporanea, Luigi Dallapiccola. L’Accademia Musicale Chigiana di Siena, in collaborazione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, celebra il suo patrimonio artistico con un concerto straordinario il 7 giugno alle ore 20 nella sala Zubin Mehta. Un evento imperdibile per riscoprire le note di un compositore che ha rivoluzionato la musica del Novecento.

Firenze, 5 giugno 2025 - L’ Accademia Musicale Chigiana di Siena, in coproduzione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, presenta il concerto “Omaggio a Luigi Dallapiccola”, che si terrĂ Â sabato 7 giugno alle ore 20 nella sala Zubin Mehta del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze. L’evento si inserisce nelle celebrazioni per il 50o anniversario della scomparsa di Luigi Dallapiccola e per l’80° anniversario della Liberazione dei campi di prigionia, concentramento e sterminio nazisti. Il programma prevede l’esecuzione di due opere di grande valore artistico e simbolico: i Canti di prigionia di Luigi Dallapiccola e la prima esecuzione assoluta di Disegnare Rami di Filippo Perocco, nuova creazione per soprano, 2 pianoforti, coro e live electronics commissionata dall’Accademia Musicale Chigiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it