A Firenze dibattito sul ruolo delle Università nel rinascimento dell’economia

Nel cuore di Firenze, la conferenza “Renaissance in Economics” apre un dibattito cruciale sul ruolo delle università nel plasmare il futuro dell’economia. In un mondo che si sta rapidamente evolvendo, queste istituzioni devono ripensare il loro modello, ponendo l’uomo al centro e abbandonando la logica del profitto sfrenato. Un confronto che potrebbe tracciare le linee guida per una nuova era educativa, più etica e sostenibile.

Che ruolo possono svolgere le Università nel disegnare il futuro dell’educazione? In che modo devono ripensarsi per agire in modo coerente con un nuovo paradigma che metta al centro l’uomo e non più solo il profitto? È questo il tema centrale della seconda sessione plenaria della conferenza internazionale “ Renaissance in Economics ” in corso all’Università di Firenze, sul quale si sono confrontati il presidente di Anvur, Antonio Uricchio; Roberto Cellini, professore di economia all’Università di Catania e vicepresidente di SIE (Società italiana degli economisti) e la rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - A Firenze dibattito sul ruolo delle Università nel rinascimento dell’economia

