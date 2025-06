A Fermignano grazie all’arte ora c’è il mare

a Fermignano grazie all’arte ora c’è il mare. Domani alle 18:30, in piazza Garibaldi, sarà presentata l’installazione collettiva “A Fermignano c’è il mare”, un’opera che trasforma il cuore della città in un simbolo di speranza e creatività. Ideata da Giovanni Gaggia e curata da Pietro Gaglianò, questa iniziativa nasce dal progetto “La storia siamo noi”, coinvolgendo 250 studenti nel riscoprire la memoria e il senso di comunità. Un’occasione imperdibile per vivere l’arte come dialogo tra passato e futuro.

Domani alle 18,30 in piazza Garibaldi a Fermignano, sarà presentata l’installazione artistica collettiva “A Fermignano c’è il mare“, ideata da Giovanni Gaggia con la curatela di Pietro Gaglianò. L’iniziativa nasce all’interno del progetto “La storia siamo noi“, promosso dal Comune di Fermignano e dall’Istituto Comprensivo Donato Bramante, che ha coinvolto 250 studenti in un percorso di cittadinanza attiva e memoria collettiva. L’opera, realizzata con tessuto jeans riciclato donato dall’azienda Ideal Blue Denim Evolution del Gruppo Florence, è il risultato di attività educative che hanno visto protagonisti alunni di varie età e i loro insegnanti, in un dialogo creativo sul significato della memoria condivisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Fermignano grazie all’arte ora c’è il mare

Le Donne di Raffaello