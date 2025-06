A Fano nasce l’acquario sulla storia naturale dell’Adriatico

A Fano nasce Didamar, l'acquario dedicato alla storia naturale dell'Adriatico, un affascinante viaggio tra sette vasche tematiche e oltre 50 specie marine. Curioso e coinvolgente, il percorso è pensato anche per i più piccoli, offrendo un’esperienza educativa e interattiva unica nel suo genere. Un progetto nato nel 2019 dalla collaborazione tra università e centri di ricerca, che ora prende vita. Scopri come Didamar trasforma la nostra comprensione del mare, aprendo le porte a un mondo da esplorare e amare.

Fano, 5 giugno 2025 – Sette vasche tematiche per raccontare la storia dell’Adriatico, 50 specie ospitate, un percorso didattico anche per i più piccoli: da domani apre Didamar, l’acquario del centro di ricerca Fano Marine Center. Didamar è partito nel 2019 ed è arrivato a compimento dopo 6 anni grazie alla volontà di 3 università, Bologna, Urbino e Ancona, e due centri di ricerca, Cnr e stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, ente che lo ha costruito (il costo totale è di 1 milione e 200mila euro) e ora lo gestisce. In realtà i lavori di costruzione sono terminati al luglio 2022 ma ci sono voluti altri anni per superare questioni burocratiche, introdurre gli animali e formare il personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Fano nasce l’acquario sulla storia naturale dell’Adriatico

