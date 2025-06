A Cordenons torna il padel internazionale | 70 coppie pronte a contendersi il titolo

A Cordenons torna il grande palcoscenico del padel internazionale, con 70 coppie pronte a sfidarsi per il titolo. Lo sport è ormai di casa all'Eurosporting, che si prepara a vivere tre eventi imperdibili tra padel e tennis. Si apre così una stagione entusiasmante, inaugurata dalla quinta edizione del torneo Fip Bronze, un appuntamento di rilievo nel circuito “Cupra Fip Tour”. Un'occasione da non perdere per gli appassionati di sport e adrenalina.

Lo sport internazionale è ormai di casa all'Eurosporting Cordenons. Il centro è pronto a ospitare tre imperdibili appuntamenti per quanto riguarda il padel e il tennis. A dare il via alla stagione sarĂ la quinta edizione del torneo Fip Bronze di padel inserito nel circuito "Cupra Fip Tour".

