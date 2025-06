A Briosco la sagra della luganega

A Briosco, si rinnova l’appuntamento più gustoso dell’anno: la Sagra della Luganega! Arriva alla sua terza edizione, celebrando il rinomato insaccato di Monza, riconosciuto a livello nazionale come simbolo della tradizione gastronomica locale. Un evento imperdibile per gli amanti dei sapori autentici, che unisce storia, cultura e delizie culinarie in un’atmosfera coinvolgente e festosa. Preparatevi a scoprire perché questa specialità è un vero patrimonio da gustare!

Arriva la terza edizione dell'evento tutto dedicato alla luganega di Monza, il rinomato insaccato fiore all'occhiello della gastronomia locale, riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e inserito nell'elenco nazionale che conta 273 specialità regionali.

Sagra della Luganega 2025 a Briosco - Da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025 la Proloco di Briosco organizza la terza edizione della Sagra della Luganega, una tre giorni di musica, food and beer per tutti, con piatti tipici con la famosa ... Lo riporta mentelocale.it

La Luganega della Brianza nell’elenco dei prodotti tradizionali d’Italia - La Brianza ha il suo prodotto agroalimentare tradizionale riconosciuto ufficialmente a livello nazionale: la luganega. Nel prestigioso registro alimentare sono 273 i prodotti lombardi riconosciuti. Riporta ilgiorno.it

Nasce l'Associazione produttori Luganega. Cos'è la salsiccia brianzola: la ricetta - Ieri in Villa Reale è nata l’Associazione produttori Luganega di Monza ... Macelleria Vergani di Inverigo Salumenria Bencini di Briosco Salumificio Terruzzi di Triuggio "Abbiamo sentito ... Riporta ilgiorno.it