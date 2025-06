A 14 anni subivo abusi da un amico di famiglia | mamma denuncia imprenditore spunta anche un’altra vittima

Un'inquietante vicenda scuote il Barese, con un imprenditore di 55 anni arrestato per violenza sessuale su due minorenni. La testimonianza di una delle vittime, all'epoca sotto i 14 anni, ha aperto una ferita che ora si cerca di sanare. Un caso che evidenzia l'importanza di denunciare e proteggere i più vulnerabili.

Un imprenditore di 55 anni, originario di Castellana Grotte nel barese, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su due minorenni: decisivo il racconto di una delle vittime, all'epoca minore di 14 anni.

