800 mila euro per progetti a sostegno dei bambini di Napoli di età compresa tra 4-7 anni in condizione di vulnerabilità

Napoli si prepara a fare un passo decisivo verso il futuro dei suoi bambini più vulnerabili. Con il cofinanziamento di 800 mila euro tra Comune di Napoli e Con i Bambini, nasce il progetto “A piccoli passi”, dedicato ai piccoli di 4-7 anni in condizione di vulnerabilità. Un’iniziativa concreta per contrastare la povertà educativa minorile e costruire un domani più equo e luminoso, perché ogni bambino merita un’opportunità di crescita e speranza.

Parte da Napoli il cofinanziamento tra Comune di Napoli e Con i Bambini, società senza scopo di lucro che attua i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Grazie al bando "A piccoli passi" i due enti metteranno a disposizione 800 mila euro, 400 Con i Bambini a valere.

