60 milioni di euro al consorzio del Tpl e Fedriga e Amirante si negano al confronto

In un momento cruciale per il trasporto pubblico locale, 60 milioni di euro destinati al consorzio vengono ignorati da Fedriga e Amirante, che si negano al confronto. Questa mattina, dipendenti e cittadini si sono riuniti sotto i portici del Consiglio regionale di Trieste, chiedendo risposte chiare e impegni concreti. La sfida ora è far sentire la voce di chi ogni giorno si muove e lavora, perché il futuro del TPL non può essere lasciato al caso.

TRIESTE - Questa mattina un presidio di dipendenti del Trasporto pubblico locale si è radunato sotto i portici dell'edificio dell'Cosiglio regionale per manifestare contro l'assenza di risposte da parte del presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga e dell'assessore alle Infrastrutture.

