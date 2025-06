50 anni fa l’appuntato D’Alfonso veniva ucciso dalle BR il figlio | “Ora verità per mio padre”

Cinquant’anni dopo il tragico evento di Acqui Terme, una nuova luce si fa strada nella memoria collettiva: la verità sul passato torna a emergere grazie alla determinazione di un figlio che non ha mai smesso di cercarla. La storia dell’appuntato Giovanni D’Alfonso, ucciso nel 1975 durante uno scontro con le Brigate Rosse, si arricchisce di un capitolo inaspettato e commovente. Continua a leggere per scoprire come la giustizia si sta facendo strada nel tempo.

Il 5 giugno 1975, in uno scontro a fuoco tra due brigatisti e i carabinieri di Acqui Terme, veniva ucciso l'appuntato Giovanni D'Alfonso. Moriva anche Margherita Cagol, tra i fondatori del gruppo di lotta armata, mentre l'altro militante che riusciva a fuggire è rimasto senza nome per quasi cinquant'anni. Oggi, grazie alla tenacia del figlio di D'Alfonso, ha un nome e cognome ed è a processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Alfonso Anni Appuntato Veniva

50 anni fa l’appuntato D’Alfonso veniva ucciso dalle BR, il figlio: “Ora verità per mio padre” - Il 5 giugno 1975, in uno scontro a fuoco tra due brigatisti e i carabinieri di Acqui Terme, veniva ucciso l'appuntato Giovanni D'Alfonso ... Riporta fanpage.it

Cinquant'anni dal blitz di Cascina Spiotta. Intervista al figlio del carabiniere ucciso D'Alfonso - Il 5 giugno 1975 la tragica operazione per liberare l'imprenditore rapito dalle BR Vallarino Gancia. Morirono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol, moglie di Renato Curcio ... Secondo rainews.it

Caso D'Alfonso, svolta nel processo ai tre ex brigatisti - Svolta nel processo per l'omicidio del carabiniere Giovanni D'Alfonso, originario di Penne. L'appuntato fu ucciso ... anche la brigatista Mara Cagol. A 50 anni da quel tragico blitz un nuovo ... rainews.it scrive

30 anni fa veniva ucciso l'appuntato Alfonso Principato