5 referendum | domani chiusura campagna

Domani a Montevarchi si chiude la campagna dei cinque importanti referendum in Valdarno, un momento cruciale per il nostro territorio. Alle ore 17.30 in piazza Vittorio Veneto si riuniranno rappresentanti politici e associazioni per confrontarsi e sostenere le proposte che plasmeranno il futuro della nostra comunità. Non perdere questa occasione di partecipare attivamente alla vita democratica: il tuo voto può fare la differenza!

Arezzo, 5 giugno 2025 – a Montevarchi Chiusura della campagna referendaria in Valdarno. Domani, venerdì 6 giugno, alle ore 17.30 in piazza Vittorio Veneto a Montevarchi. Interverranno Andrea Quartini, deputato Movimento 5 Stelle; Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd Consiglio regionale toscano; Francesca Bron, AVS; Mirko Vichi, PRC. Sono previsti interventi di Anpi, Arci, Acli, Libera Valdarno, Legambiente Valdarno. Le conclusioni saranno del Segretario provinciale Cgil, Alessandro Tracchi e il dibattito sarà moderato da Andrea Ghiandelli, dirigente Cgil a B ibbiena Chiusura della campagna referendaria in Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 5 referendum: domani chiusura campagna

Segui queste discussioni su X

La riflessione migliore sui referendum l'ha scritto secondo me @masaccio_ Sulla scheda ci sarà scritto sostanzialmente per cinque volte: «Vuoi che la classe lavoratrice sia più forte e più libera domani di quanto non lo sia oggi?» Partecipa alla discussione

su #mondopadano in edicola fino a domani 4 mie interviste sui #referendum), un pezzo molto approfondito sulla giornata del farmacista con presentazione di un libro storico e Premiazioni ( ) e 5 interviste agli studenti di quinta del Ghisleri che hanno vinto con Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

COMUNALI E REFERENDUM, DOMANI I BELLUNESI AL VOTO | 11/06/2022