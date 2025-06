5 giugno scatta il conto alla rovescia per i saldi | quando partono in Toscana e Liguria

Sei pronto a scoprire le opportunità di shopping più attese dell’anno? Il conto alla rovescia per i saldi estivi in Toscana e Liguria è ufficialmente iniziato, con il via prevista il 5 luglio. Un’occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba e approfittare di offerte irresistibili. La stagione dei grandi affari sta arrivando: preparati a vivere un’estate all’insegna dello stile e del risparmio!

Firenze, 5 giugno 2025 - Conto alla rovescia per i saldi estivi, uno dei periodi di shopping più attesi dell’anno. In Toscana partiranno tra un mese esatto, il 5 luglio: lo ha deciso la Giunta regionale con la delibera n. 593 del 12 maggio 2025. Se, come accade ogni anno, l’inizio dei saldi viene fissato il primo sabato del mese di luglio, la durata massima è quella di 60 giorni, dunque fino al 2 settembre. Stessa data ufficiale - il 5 luglio - di inizio saldi anche in Liguria, dove "termineranno lunedì 18 agosto". A comunicarlo è il consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio Alessio Piana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 5 giugno, scatta il conto alla rovescia per i saldi: quando partono in Toscana e Liguria

