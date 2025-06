5 giugno | San Bonifacio l’Apostolo della Germania che morì martire

Oggi, 5 giugno, celebriamo San Bonifacio, l’Apostolo della Germania, figura fondamentale nella diffusione del cristianesimo nell’Europa centrale. Vescovo e martire, il suo coraggio ha segnato un momento cruciale nella storia religiosa del continente, trasformando culture pagane in comunità di fede. La sua vita e il suo sacrificio ispirano ancora oggi chi crede nel potere della fede di cambiare il mondo. La sua memoria ci invita a riflettere sul valore del sacrificio e della dedizione.

