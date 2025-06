5 8 o 2x1000? Ecco tutte le differenze da conoscere

Scopri le differenze tra il 5x1000, l’8x1000 e il 2x1000: tre quote dell'IRPEF che puoi destinare per sostenere cause e associazioni che fanno la differenza. Ogni scelta rappresenta un modo per contribuire attivamente al bene comune, indirizzando una parte delle tue tasse a progetti e servizi di valore sociale. Ma quale opzione è più adatta alle tue priorità? Ecco tutto quello che devi sapere per fare una scelta consapevole e significativa.

Ogni anno, nella dichiarazione dei redditi, ogni contribuente italiano può decidere a chi destinare tre piccole quote del proprio IRPEF: 5x1000, 8x1000 e 2x1000. Attenzione: non si tratta di donazioni, ma di soldi che verrebbero destinati comunque allo Stato. La differenza? Scegliere chi sostenere. Il 5x1000 (0,5% dell'IRPEF) va a enti che svolgono attività socialmente utili: associazioni del terzo settore, enti di ricerca, tutela ambientale e culturale, o anche il proprio Comune. Per esempio, se si scegliesse la Lega del Filo d'Oro, si sosterrebbe la riabilitazione di persone con sordocecità. Serve inserire firma e codice fiscale dell'ente.

