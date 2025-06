37 milioni di libri donati e quasi 30 000 scuole coinvolte nel 2024 A novembre al via la decima edizione di #ioleggoperché per promuovere la lettura tra i giovani

Un momento imperdibile per gli amanti della lettura e dell’educazione: a novembre torna #ioleggoperché, giunta alla sua decima edizione, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al meraviglioso mondo dei libri. Dal 7 al 16 novembre 2025, un’occasione unica per sostenere le scuole e trasformare biblioteche carenti in veri e propri fari di cultura, contribuendo così a coltivare menti curiose e libere.

Dal 7 al 16 novembre 2025 torna #ioleggoperché, la campagna nazionale di sensibilizzazione alla lettura promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE), che in occasione del decimo anniversario prolunga di un giorno il calendario consueto per favorire una partecipazione ancora più ampia. L’iniziativa, nata nel 2015, ha lo scopo di rafforzare la cultura del libro nelle scuole, trasformando biblioteche scolastiche poco fornite o inesistenti in spazi ricchi di opportunità per studenti e docenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

