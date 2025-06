3201467978 – salve abbiamo ricevuto il tuo curriculum

...ma attenzione: si tratta spesso di truffe mirate a carpire dati personali o a ingannare i candidati più speranzosi. Ricorda sempre di verificare la provenienza dei messaggi e di usare canali ufficiali per le offerte di lavoro. La prudenza è il primo passo per proteggerti. In questi tempi, essere informati può fare la differenza tra opportunità reale e rischio inutile.

Sta circolando sempre più spesso una nuova truffa che sfrutta le speranze e le aspettative di chi è in cerca di lavoro. Il messaggio – che può arrivare via SMS, messaggio WhatsApp o attraverso una chiamata (dal numero 3201467978) – suona rassicurante: “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, aggiungici su WhatsApp per parlare di lavoro”. Ma è proprio questa frase a dover far scattare un campanello d’allarme. “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, aggiungici su WhatsApp”: attenzione, è una truffa. Il messaggio arriva da un numero di cellulare italiano, non salvato in rubrica. Il tono è amichevole e professionale, studiato per apparire credibile. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com