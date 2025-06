22º Forum Europeo Digitale 2025 a Lucca in Diretta Streaming - 5 Giugno | #FED2025

Il 22º Forum Europeo Digitale 2025 a Lucca si prepara a diventare il palcoscenico internazionale delle innovazioni digitali, e tu puoi viverlo in prima persona grazie alla diretta streaming. Non perdere l’opportunità di essere aggiornato sulle ultime tendenze e strategie del settore, seguendo ogni intervento e workshop in tempo reale. Clicca qui sotto e immergiti nel futuro digitale: l’evento ti aspetta il 5 giugno, a portata di clic!

Guarda in Diretta Streaming 22 Forum Europeo Digitale LUCCA 2025 - Prima Giornata Day 1 Clicca nella finestra qui sotto per seguire l'evento in DIRETTA streaming dalle ore 14:20 Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale Media Partner: Digital-News.it.

? 22° FED 2025 ? | Forum Europeo Lucca, 5-6 Giugno - Ospiti Esclusivi e Novità Imperdibili! - Il 5 e 6 giugno 2025, Lucca ospiterà il Forum Europeo Digitale, un imperdibile evento che unisce leader dell'innovazione digitale e dell'audiovisivo.

Non perdere la prima giornata del 22° Forum Europeo Digitale da #Lucca! GIOVEDÌ #5GIUGNO alle 14:20 accendiamo i riflettori su un futuro tutto da scoprire tra AI, Connected TV, calcio digitale e innovazione nei media. https://youtube.com/live/_nTPYz Tweet live su X

22° #ForumEuropeoDigitale 5-6 Giugno 2025 a #Lucca: Innovazione e Tecnologie Emergenti #FED2025 https://digital-news.it/news/satellite-estero/53187/22-forum-europeo-digitale-5-6-giugno-2025-a-lucca-innovazione-e-tecnologie-emergenti-fed2025… @ Tweet live su X

22° Forum Europeo Digitale Lucca 2025 - Seconda Giornata (diretta) | #FED2025