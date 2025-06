211 anniversario dell' Arma dei Carabinieri | il messaggio di Mattarella

Il 211° anniversario dell'Arma dei Carabinieri rappresenta un momento di orgoglio e riflessione sulla loro inestimabile dedizione alla nostra nazione. Dalla nascita dell’Italia unita al ruolo fondamentale nella tutela dei cittadini, i Carabinieri continuano a incarnare i valori di fedeltà, coraggio e servizio. Mentre saluto con deferenza la Bandiera dell’Arma, rivolgo il commosso pensiero della gratitudine di tutto il Paese a chi ogni giorno protegge e difende la nostra libertà.

Il 211° annuale di fondazione segna l'ennesima tappa del glorioso percorso di fedeltà e abnegazione dell' Arma dei Carabinieri, orgogliosa protagonista negli eventi che condussero alla nascita dell' Italia unita e, da quel momento, presente nei passaggi che hanno segnato la storia del Paese, sino ai principi universali sanciti dalla Costituzione repubblicana. Mentre saluto con deferenza la Bandiera dell'Arma, rivolgo il commosso pensiero della Repubblica alla memoria di tutti i carabinieri che in Territorio nazionale e all'estero hanno perso la vita al servizio del Paese e rivolgo ai familiari un abbraccio di sentita partecipazione al loro dolore.

