211 anni dalla fondazione dei Carabinieri | Mattarella Grati all' Arma rete di sostegno e protezione | Meloni | Insostituibili

In occasione dei 211 anni dalla fondazione dei Carabinieri, il presidente Mattarella ha sottolineato come questa storica istituzione rappresenti una rete di sostegno e protezione insostituibile per il nostro Paese. Ricordando il ruolo fondamentale svolto dall’Arma durante tutto il percorso dell’Italia unita, le parole di gratitudine e riconoscenza si intrecciano con il senso profondo di rispetto e ammirazione verso questi soldati della legalità , pilastri della nostra democrazia.

« Il 211esimo annuale di fondazione segna l'ennesima tappa del glorioso percorso di fedeltĂ e abnegazione dell'Arma dei Carabinieri, orgogliosa protagonista negli eventi che condussero alla nascita dell'Italia unita e, da quel momento, presente nei passaggi che hanno segnato la storia del Paese, sino ai principi universali sanciti dalla Costituzione repubblicana». Lo scrive il presidente.

Domani a Bressanone l'Arma dei carabinieri festeggerà i 211 anni dalla fondazione. Intanto è stato presentato un bilancio delle operazioni svolte. #IoSeguoTgr @TgrRai Tweet live su X

SALERNO, IL BILANCIO DELL’ARMA PRIMA DELLA FESTA PER I 211 ANNI DALLA FONDAZIONE Domani 5 giugno, a Salerno, avrà luogo la celebrazione, a livello provinciale, del 211°annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri... Tweet live su X

Brescia - Il 5 giugno l’Arma dei Carabinieri celebra i 211 anni della fondazione (03.06.25)