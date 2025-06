21^ edizione per la Rigantoca l' escursione da Righi a Caprile passando per l' Antola

Domenica 8 giugno 2025 torna la “Rigantoca”, l’evento escursionistico più amato, giunto alla sua 21ª edizione. Un viaggio tra panorami mozzafiato delle alture genovesi, passando per l’incantevole Monte Antola e arrivando a Caprile, nel cuore di Propata. Un’esperienza imperdibile per appassionati di natura e camminate, che unisce sport, scoperta e tradizione in un percorso senza tempo. Preparatevi a vivere ancora una volta questa avventura unica!

Domenica 8 giugno 2025 torna la “Rigantoca”, storica manifestazione escursionistica giunta alla sua 21ª edizione. Il percorso parte dalle alture genovesi, attraversa paesaggi suggestivi fino a raggiungere la vetta del Monte Antola e termina a Caprile, nel Comune di Propata. Inserita nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - 21^ edizione per la Rigantoca, l'escursione da Righi a Caprile passando per l'Antola

In questa notizia si parla di: Edizione Rigantoca Caprile Antola

Escursionismo, al via la nuova edizione della Rigantoca: dalle Mura di Genova sino alla cima dell’Antola - Genova. Sabato 8 giugno 2025 torna la “Rigantoca“, storica manifestazione escursionistica giunta alla sua 21esima edizione. Il percorso parte dalle alture genovesi, attraversa paesaggi suggestivi fino ... Lo riporta msn.com

Escursionismo, Ferro: l’otto giugno al via la storica Rigantoca - Il prossimo 8 giugno torna la “Rigantoca”, storica manifestazione escursionistica giunta alla sua 21ª edizione. Il percorso parte dalle alture genovesi, attraversa paesaggi suggestivi fino a ... Riporta ligurianotizie.it

Escursionismo, tutto pronto per la XX edizione della Rigantoca: dalle Mura di Genova alla vetta dell’Antola - Presentata oggi, presso la Sala della Trasparenza di Regione Liguria, la 20esima edizione della ... salita al monte Antola e termine a Caprile. La partenza della Rigantoca domenica 9 giugno ... Segnala genova24.it

Presepe di Caprile in Val Trebbia