21^ edizione per la Rigantoca l' escursione da Righi a Caprile passando per l' Antola

Domenica 8 giugno 2025, la “Rigantoca” torna per la sua 21ª edizione, un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura e dell’avventura. Partendo dalle alte quote genovesi, il percorso attraversa paesaggi mozzafiato fino alla vetta del Monte Antola, per poi scendere verso Caprile, nel cuore di Propata. Un’escursione che unisce storia, panorami unici e la passione di chi ama esplorare. Preparate le scarpe: è tempo di vivere un’esperienza indimenticabile!

Domenica 8 giugno 2025 torna la “Rigantoca”, storica manifestazione escursionistica giunta alla sua 21ª edizione. Il percorso parte dalle alture genovesi, attraversa paesaggi suggestivi fino a raggiungere la vetta del Monte Antola e termina a Caprile, nel Comune di Propata. Inserita nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - 21^ edizione per la Rigantoca, l'escursione da Righi a Caprile passando per l'Antola

In questa notizia si parla di: Edizione Rigantoca Caprile Antola

21^ edizione per la Rigantoca, l'escursione da Righi a Caprile passando per l'Antola - Domenica 8 giugno 2025 torna la “Rigantoca”, l’evento escursionistico più amato, giunto alla sua 21ª edizione.

Escursionismo, al via la nuova edizione della Rigantoca: dalle Mura di Genova sino alla cima dell’Antola - Genova. Sabato 8 giugno 2025 torna la “Rigantoca“, storica manifestazione escursionistica giunta alla sua 21esima edizione. Il percorso parte dalle alture genovesi, attraversa paesaggi suggestivi fino ... Come scrive msn.com

Escursionismo, tutto pronto per la XX edizione della Rigantoca: dalle Mura di Genova alla vetta dell’Antola - Presentata oggi, presso la Sala della Trasparenza di Regione Liguria, la 20esima edizione della ... salita al monte Antola e termine a Caprile. La partenza della Rigantoca domenica 9 giugno ... Scrive genova24.it

Genova, tutto pronto per la XX edizione della Rigantoca: in marcia dal Righi al Monte Antola - La 20esima edizione della Rigantoca, tradizionale manifestazione escursionistica ... frazione di Casella, salita al monte Antola e termine a Caprile. La partenza della Rigantoca domenica 9 giugno è ... Come scrive lamilano.it