14enne violentata da un 31enne a Patti vicino Messina | prima degli abusi le ha fatto fumare hashish

Un episodio scioccante scuote Patti, vicino Messina: un ragazzo di 31 anni è stato arrestato per aver abusato di una quattordicenne, dopo averla indotta a fumare hashish. La gravità della vicenda ha acceso i riflettori sulla tutela dei minori e sulla lotta contro la violenza sessuale. Le indagini continuano per fare luce su tutti gli aspetti di questa triste vicenda, nel tentativo di garantire giustizia e protezione alle vittime.

Un trentunenne è stato arrestato a Patti per violenza sessuale aggravata su una quattordicenne. Indagini in corso per ulteriori accertamenti.

