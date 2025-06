1^ edizione della Mostra Scambio Auto Moto d’Epoca alla Fiera di Genova

Preparati a vivere un'esperienza unica nel mondo delle auto e moto d'epoca: la prima edizione della Mostra Scambio Auto Moto d'Epoca alla Fiera di Genova porta in scena un emozionante viaggio tra motori leggendari, design senza tempo e icone che hanno scritto la storia della strada. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, che lascerà il segno anche nel vostro cuore, risvegliando ricordi e accendendo nuove passioni. Non mancate!

Appuntamento da segnare sul calendario per tutti gli amanti delle quattro e due ruote storiche: sabato 7 e domenica 8 giugno il Padiglione Blu della Fiera di Genova si trasforma in un viaggio nel tempo tra motori leggendari, design senza tempo e autentiche icone della strada, con la 1^ edizione.

