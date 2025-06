? Il Podcast La Balera Approfondisce il Fascino della Fisarmonica e la Musica da Ballo con Giordano Giannarelli

Nel nuovo episodio di “La Balera”, il podcast che celebra il cuore pulsante del liscio e delle balere, Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni incontrano Giordano Giannarelli, maestro della fisarmonica. Con la sua passione e talento, Giannarelli svela perché la fisarmonica rappresenta uno strumento unico ed emozionale, capace di trasmettere sentimenti profondi e creare atmosfere indimenticabili. Scopriamo insieme le sue riflessioni e il suo amore per questa splendida musica. Perché la fisarmonica è così speciale?

