? Giordano Sangiorgi riceve il riconoscimento Una vita per la musica vicino alla gente dal Napule’s Power

Una vita per la musica, vicino alla gente e alle tradizioni che rendono unica l’Italia. Giordano Sangiorgi, volto di spicco nel panorama musicale indipendente, riceverà il riconoscimento al Music Day di Roma, testimoniando il suo instancabile impegno nel diffondere e valorizzare il folklore e le radici musicali del nostro paese. Un premio che celebra non solo la passione, ma anche l’arte di mettere la musica al servizio delle comunità.

Il prossimo 14 giugno, in occasione del Music Day di Roma, il movimento musicale Napule's Power conferirà a Giordano Sangiorgi, patron del Meeting delle Etichette Indipendenti (MEI), la targa "Una vita per la musica vicino alla gente". Questo premio celebra il suo impegno decennale nella valorizzazione del folklore italiano, con particolare attenzione al liscio, e il suo ruolo nel promuovere la musica dei territori.