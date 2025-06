? L’Oroscopo dei Piccoli dal 6 al 12 giugno 2025 ? Personalizzato per età da 0 a 10 anni

Prepariamoci a un’incoraggiante settimana per i piccoli: dal 6 al 12 giugno 2025, il cielo ci invita a scoprire nuove parole e a coltivare il dialogo. La Luna Nuova in Gemelli porta freschezza e desiderio di cambiamento, stimolando la curiosità e la comunicazione nei bambini. È il momento perfetto per introdurre nuove routine con dolcezza, favorendo crescita e scoperta. Il cambio di direzione di…

? Il cielo della settimana: Luna Nuova, Mercurio e il bisogno di nuove parole. Dal 6 giugno, una potente Luna Nuova in Gemelli ci chiede di rinnovare pensieri, dialoghi, abitudini. È il momento perfetto per seminare nuove routine, provare percorsi alternativi, aprirsi al mondo (ma con dolcezza). Venere e Mercurio nei Gemelli rendono i bambini più comunicativi e svegli, ma anche più vulnerabili a stimoli eccessivi. Il cambio di direzione di Plutone retrogrado ci ricorda che ogni trasformazione richiede tempo e delicatezza. Consiglio per tutte e tutti i bambini (e per te che li accompagni). Cara mamma, caro papà: questa settimana abbassate il volume del mondo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - ? L’Oroscopo dei Piccoli dal 6 al 12 giugno 2025 ? Personalizzato per età da 0 a 10 anni

