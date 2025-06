Zverev-Djokovic oggi Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Oggi, al Roland Garros 2025, si affrontano Zverev e Djokovic in un match che promette emozioni forti. In un torneo dove le sorprese sembrano all’ordine del giorno, questo scontro tra titani è un raro esempio di prevedibilità , con entrambe le teste di serie pronte a dimostrare il loro valore. Non perdere l’occasione di assistere a una sfida che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del tennis!

È l'unico settore di tabellone nel quale entrambe le teste di serie hanno rispettato il pronostico della vigilia. L'incrocio tra due protagonisti della storia recente del tennis vale da solo il prezzo del biglietto e costituisce la garanzia di una partita equilibrata nella quale il pubblico potrà godere di uno spettacolo di livello assoluto. Nel match dei quarti di finale del tabellone del singolare maschile del Roland Garros Alexander Zverev, testa di serie numero 3 e finalista della scorsa edizione, sfida il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 6, nell'incontro della sessione serale sul campo Philippe Chatrier.

Zverev: “Non so se Djokovic vuole ancora giocare”. Poi attacca campi e palline di Roma - Alexander Zverev esprime critiche nei confronti delle condizioni dei campi e delle palline agli Internazionali d'Italia 2025.

In attesa di Novak Djokovic, Lorenzo Musetti diventa il nuovo NUMERO 5 virtuale: l'azzurro, infatti, scavalcherà sicuramente Fritz in classifica ???? Il carrarino potrebbe assicurarsi la Top 5 già domani, ma solo se Djokovic perderà contro Zverev e Paul uscirà sc Tweet live su X

A partire da lunedì 9 giugno Lorenzo Musetti ???? sarà ALMENO n. 6 del mondo, ritoccando il proprio best ranking Se però domani sera Djokovic dovesse perdere contro Zverev, allora Musetti sarebbe ARITMETICAMENTE IN TOP 5 Tweet live su X

I quarti di finale maschili al #RolandGarros ?? [1] J. Sinner - A. Bublik [3] A. Zverev - N. Djokovic [6] [8] L. Musetti - F. Tiafoe [15] [12] T. Paul - C. Alcaraz [2] Tweet live su X

