Zogno adolescente ubriaco entra nel Brembo per fuggire ai carabinieri | salvato

Un pomeriggio di paura e salvataggio lungo le rive del Brembo. Un adolescente, in preda all’alcol, ha tentato di sfuggire ai Carabinieri rifugiandosi su una roccia nel fiume, rischiando la vita. La rapidità e il coraggio dei militari hanno evitato una tragedia: un intervento che ricorda quanto sia importante l’attenzione alla sicurezza dei giovani. La vicenda si è conclusa fortunatamente senza conseguenze gravi, lasciando un messaggio forte sulla responsabilità e la prevenzione.

Paura nel pomeriggio di martedì 3 giugno lungo le rive del fiume Brembo, dove un giovane visibilmente ubriaco ha cercato rifugio su una roccia in mezzo al corso d’acqua, mettendo a rischio la propria incolumità. L’episodio si è concluso fortunatamente senza conseguenze gravi, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Serina. Il minore, un sedicenne residente nella zona, era stato notato barcollante assieme ad un amico nei pressi del ponte vecchio di Zogno dalla madre di quest’ultimo, che ha allertato le forze dell’ordine preoccupata per il loro stato. All’arrivo della pattuglia, il giovane, in evidente stato di alterazione alcolica, si è allontanato rapidamente ed è sceso lungo l’argine del fiume, raggiungendo a piedi una grossa roccia affiorante nel Brembo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it