Zoe Saldana | Per capire davvero e sostenere le donne ai miei figli insegno la curiosità

Zoe Saldana, premio Oscar e icona di stile, ci regala una lezione preziosa: la curiosità è il miglior strumento per comprendere e sostenere le donne. In occasione della presentazione della collezione En Équilibre di Cartier, che celebra l'armonia tra opposti, l'attrice racconta il suo equilibrio in famiglia, dove il paziente marito italiano contrasta con la sua forza esplosiva. Una riflessione che invita a scoprire l'importanza delle diversità nei rapporti.

Abbiamo incontrato l'attrice premio Oscar a Stoccolma, in occasione della presentazione della nuova e preziosissima collezione di alta gioielleria En Équilibre di Cartier, un esempio mirabile di bilanciamento degli opposti. Proprio come tra Saldana e il marito italiano: lui pazientissimo, mentre lei ha altri «punti di forza». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Zoe Saldana: «Per capire davvero e sostenere le donne, ai miei figli insegno la curiosità»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Zoe Saldana: «Per capire davvero e sostenere le donne, ai miei figli insegno la curiosità»

vanityfair.it scrive: Abbiamo incontrato l'attrice premio Oscar a Stoccolma, in occasione della presentazione della nuova e preziosissima collezione di alta gioielleria En Équilibre di Cartier, un esempio mirabile di bilan ...

Zoe Saldana e Marco Perego: «Se cambi il presente anche solo dei tuoi figli hai fatto la differenza»

Come scrive corriere.it: Ma Marco Perego — biondissimo artista italiano — e Zoe Saldana — superstar ... ma che sembra interessare - davvero - a pochi. Saldana: «Esatto. È uno sbilanciamento che è sotto gli ...

Zoe Saldana è Gamora in Guardiani della Galassia 2: "La speranza dell'umanità è sia donna che uomo"

movieplayer.it scrive: In Guardiani della Galassia Vol. 2 Zoe Saldana torna a tingersi la pelle di verde per interpretare l'aliena letale Gamora, che continua a far battere il cuore dello Star-Lord di Chris Pratt.