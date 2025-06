Zenga | Inzaghi scelta maturata! Ne ha parlato prima con la famiglia

Walter Zenga rompe il silenzio sull'addio di Simone Inzaghi all'Inter, rivelando che la scelta è stata ponderata con la famiglia. Un gesto che segna non solo la fine di un capitolo, ma riflette anche un trend crescente nel calcio moderno: la ricerca di una stabilità emotiva anche tra le mura domestiche dei tecnici. La gestione della pressione si fa sempre più centrale. Cosa ci riserverà il futuro per i nerazzurri?

L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, in collegamento con Sky Sport – Calciomercato L’Originale, ha parlato delle prossime mosse dell’Inter in ottica allenatore. ADDIO – Walter Zeng a, ex allenatore nonché vecchia bandiera dell’Inter, in collegamento con Sky Sport, ha parlato dell’addio di Simone Inzaghi all’Inter. Queste le sue parole: «C’erano tutti i presupposti perché Inzaghi andasse via, anche in caso di vittoria. Credo si sia confrontato prima con la famiglia e poi con lo staff. Una decisione già maturata, indipendentemente dal risultato finale. Anche perché non si può organizzare un addio in mezz’ora: era tutto già pensato. 🔗 Leggi su Inter-news.it