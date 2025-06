Zelensky rilancia il vertice con Putin lui lo gela | Non parlo coi terroristi E gli ultrà pro-Cremlino gli sussurrano | Punisci Kiev col nucleare

In un clima di tensione crescente, i negoziati tra Russia e Ucraina sembrano ormai un ricordo sbiadito, mentre le minacce nucleari si fanno strada tra le parole. Zelensky rifiuta ogni dialogo con chi definisce terroristi e avverte di non abbassare la guardia: la guerra non è finita, ma solo all’inizio di una partita ancora più complessa e pericolosa. E ora, cosa ci riserva il futuro?

C’erano una volta i negoziati. La finestra di dialogo aperta da Donald Trump tra Russia e Ucraina sembra già essersi chiusa, e col botto, a giudicare dalla totale sfiducia che regna tra Mosca e Kiev e dai toni bellicosi su cui torna ad assestarsi dopo settimane di linea ondivaga Vladimir Putin. Su di lui Volodymyr Zelensky non ha cambiato idea: non si fida minimamente. Ma la porta del dialogo per fermare la guerra resta aperta. «Le condizioni di pace presentate da Mosca sono ultimatum. Mosca sta conducendo colloqui solo per ritardare nuove sanzioni », ha puntato il dito oggi il leader ucraino facendo riferimento al documento consegnato dai russi lunedì a Istanbul. 🔗 Leggi su Open.online

