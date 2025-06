Zazzaroni commenta la decisione di Inzaghi | Ha fatto bene ai top non è concesso di perdere

Nel mondo del calcio, le decisioni sono spesso un gioco di equilibri e opportunità. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, analizza la recente scelta di Simone Inzaghi di dire addio all'Inter per intraprendere una nuova avventura all'Al-Hilal. Con un contratto da 25 milioni in ballo, si pone una questione cruciale: è davvero giusto che i top allenatori possano permettersi di perdere? Scopriamo insieme le riflessioni di Zazzaroni su questa transizione

Il direttore di Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato sulle pagine del suo giornale la decisione di Simone Inzaghi di lasciare l’Inter. Come è ormai noto, Simone Inzaghi ha lasciato l’ Inter. Il tecnico piacentino diventerà il nuovo allenatore dell’ Al-Hilal, squadra che gli ha offerto in ricchissimo contratto da 25 milioni di euro l’anno. Una decisione che ha destato scalpore e che è stata commentata da tanti giornalisti e addetti ai lavori. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Ivan Zazzaroni, che ha dedicato una lunga riflessione a Inzaghi sulle pagine di Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com