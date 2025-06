Zara Bocconi | Pensare alla circolarità come modello economico è la strada giusta

Zara Bocconi lancia un messaggio chiaro: ripensare l'economia in chiave circolare non è solo una scelta ecologica, ma una vera e propria opportunità di sviluppo. Questo approccio trasforma il modo in cui mobilitiamo le risorse, rendendo la finanza un attore chiave nel cambiamento. In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, abbracciare la circolarità diventa un imperativo, un'opportunità da non perdere per aziende e investitori.