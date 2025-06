Zak torna con Lacrime Pop | un’estate malinconica tra ricordi anni ‘80 e nuovi inizi

Preparati a lasciarti trasportare in un'estate di nostalgie e nuovi inizi con "Lacrime Pop", l'ultima gemma musicale di Zak. Dopo averci incantato con la sua irriverenza e il suo tocco retrò, l'artista ritorna con un brano che fonde ricordi degli anni '80 e un'intensa malinconia estiva. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, "Lacrime Pop" è l'inno perfetto per chi sa che ogni fine porta con sé un nuovo inizio.

Dopo i postumi irriverenti di “Hangover”, il tocco retrò di “Se Non Esisti Tu”, l’intimità di “8 Minuti” e il ritmo contagioso di “Mia”, Zak torna a far parlare di sé con un nuovo brano che profuma di malinconia estiva e rimandi vintage. Si intitola “Lacrime Pop”, ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali. “Lacrime Pop”: il lato malinconico dell’estate. Con Lacrime Pop, Zak ci trasporta direttamente sulle spiagge della riviera Adriatica, immerse nei colori e nei suoni degli anni Ottanta. Un brano che, pur strizzando l’occhio al pop e alle vibrazioni dell’estate, si definisce come una vera e propria “hit anti-estiva”, in cui nostalgia e introspezione si fondono in un mix emotivo avvolgente. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com