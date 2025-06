Zaccagni piace al Napoli un imprevisto può stravolgere tutto | cosa sta succedendo

Il calciomercato è sempre fonte di sorprese, e stavolta il Napoli è al centro di un possibile colpo da maestro: Mattia Zaccagni! Ma attenzione, perché un imprevisto potrebbe ribaltare le carte in tavola. In un momento in cui la squadra cerca di rinforzarsi per affrontare nuove sfide, ogni mossa è cruciale. Riuscirà De Laurentiis a mettere a segno questo affare? Scopriremo presto se il sogno azzurro diventerà realtà!

Mattia Zaccagni è uno dei nomi tornati in auge per quanto concerne il calciomercato del Napoli: in queste ore, però, spunta l’imprevisto che può cambiare tutto. Il Napoli in queste ore è al lavoro su più fronti, malgrado il mercato estivo si sia aperto, difatti, solo da pochi giorni. L’obiettivo del club azzurro è quello di rinforzare l’organico a propria disposizione, motivo per cui il lavoro di ricamo da parte del direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, è partito già da mesi. La missione è quella di regalarsi una rosa che possa reggere il peso dell’ambizione di essere competitivi su molteplici fronti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Zaccagni piace al Napoli, un imprevisto può stravolgere tutto: cosa sta succedendo

Conte vuole due esterni offensivi: Ndoye è la prima scelta, costa 40 milioni (Pedullà) Da seguire anche Zaccagni e Chiesa ma la priorità è Ndoye. In difesa piace Beukema altro pilastro del Bologna.

Calciomercato #Napoli, piacciono Zaccagni ed Esposito: il punto

