Youtopic Fest a Rondine 50 giovani da scenari di guerra

Un incontro che segna un passo verso la pace: il 6 giugno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprirà il nono YouTopic Fest a Rondine, un festival che riunisce 50 giovani da contesti di conflitto. Un'occasione unica per dare voce a chi vive in prima persona le sfide della guerra e per costruire insieme un futuro di dialogo e speranza. Prepariamoci a vivere un evento straordinario!

Arezzo, 4 giugno 2025 – Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 6 giugno ad aprire ufficialmente il nono YouTopic Fes t, il festival internazionale del conflitto a Rondine. Il capo dello Stato arriverà alla Cittadella della pace direttamente da Roma, dopo la prima visita ufficiale a papa Leone XIV. Tra i protagonisti, 50 giovani dai vari teatri di guerra, atteso anche un ragazzo dalla Striscia di Gaza. «È una perla tra le macerie. È venuto alla videoconferenza per la selezione in ritaro perché aveva sistemato 20 cadaveri. E ci ha detto di avere solo una cosa nel cuore, lavorare perché non trionfi l'odio - dice Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Youtopic Fest, a Rondine 50 giovani da scenari di guerra

Articoli recenti che potrebbero piacerti

YouTopic Fest, i protagonisti del festival 2025 - Dal 6 all'8 giugno 2025, il YouTopic Fest torna a Rondine Cittadella della Pace con l'edizione straordinaria "ImmaginAzione".

Segui queste discussioni su X

YouTopic Fest 2025: ecco alcuni dei grandi protagonisti del festival del conflitto Tweet live su X