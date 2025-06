Yamaha in Italia 70 anni di sfide e passione

Yamaha celebra 70 anni di sfide e passione in Italia, un viaggio che ha accompagnato il nostro Paese nella rinascita. In un'epoca di libertà e innovazione, il marchio giapponese ha saputo conquistare il cuore degli italiani, diventando sinonimo di qualità e performance. Non è solo una storia di motori, ma di un legame indissolubile che continua a emozionare. Scopri come Yamaha ha influenzato la cultura motociclistica italiana!

Roma. 4 giugno 2025 – Settant'anni fa l'Italia era rinata dopo lo sfacelo di guerra e dittatura e aveva forte un sentimento di rinascita e libertà. In quegli anni un'azienda giapponese di motori faceva il suo capolino nel Belpaese e oggi è ancora qui. Si scrive Yamaha e si legge 'Yàmah', lo specifica per prima cosa a Money Vibez Stories Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe – Filiale Italia, raccontando nel salotto allestito nella sede de Il Giorno a Milano le sfide quotidiane di un'azienda di moto e del manager che la guida. Partendo da una confessione: la passione per le due ruote è arrivata per lui al suo arrivo in Yamaha, e non prima, anche se oggi è più forte che mai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Yamaha in Italia, 70 anni di sfide e passione

