WWE | Tutti i dettagli dietro l’arrivo di Mariah May ad NXT

La scena del wrestling si accende con l'arrivo di Mariah May in NXT! L'ex campionessa AEW ha sorpreso tutti, apparendo in cima alla balconata del Performance Center. Questo segna un momento chiave in un'epoca in cui il talento femminile sta conquistando sempre più spazio nel ring. L'inserimento di May non solo amplifica la competizione, ma offre anche nuove dinamiche narrative. Rimanete sintonizzati: il suo viaggio è appena iniziato!

Come abbiamo visto e appreso poche ore fa, l’ex campionessa mondiale AEW Mariah May è finalmente giunta in WWE. La ragazza è apparsa a sorpresa nell’ultima puntata di NXT, in cima alla balconata del Performance Center. Il dietro le quinte. Fightful Select ci porta alla luce tutti i dati dietro l’arrivo della giovane inglese in WWE. May ha firmato un contratto pluriennale con la WWE e partirà dal roster di NXT. Questa mossa è stata fatta per sopperire alla promozione recente dei top name come: Giulia, Stephanie Vaquer e Roxanne Perez. Per evitare fuoriuscite che avrebbero rovinato la sorpresa, soltanto un piccolo gruppo del creative team sapeva dell’ingaggio di Mariah May anticipatamente e le wrestler coinvolte nel segmento sono state avvisate della sua presenza soltanto nella Gorilla Position. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Tutti i dettagli dietro l’arrivo di Mariah May ad NXT

