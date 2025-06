WWE | Paura al Performance Center arrestato un presunto stalker di Liv Morgan

Nel cuore di questo scenario affollato e appassionato, l’ultimo episodio scuote il mondo WWE: un presunto stalker di Liv Morgan è stato arrestato al Performance Center. Con milioni di fan che vivono la loro passione sfrenata, la linea tra amore e ossessione si fa sottile, mettendo in discussione la sicurezza delle superstar. La passione può trasformarsi in rischio? Scopriamo cosa ha scatenato questa inquietante vicenda.

Con un seguito di milioni e milioni di fan in tutto il mondo, non c'è dubbio che le superstar della WWE siano tra i VIP più seguiti, e soprattutto in pubblico questo può portare a diversi inconvenienti. Ormai capita sempre più spesso di leggere di fan che vanno oltre le righe, seguendo ostinatamente i wrestler in aeroporto in cerca di autografi, allungando le mani in maniera poco rispettosa durante i meet & greet o recuperando chissà come gli indirizzi di casa degli atleti per inviare loro regali e lettere. Tutti comportamenti condannabili e che in alcuni casi sfociano anche in qualcosa di più pericoloso.