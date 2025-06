WWE | Mariah May debutta a sorpresa ad NXT

Mariah May ha fatto il suo trionfale ingresso nel mondo WWE, sorprendendo tutti durante una rissa per il titolo femminile a NXT. L’ex stella della AEW non solo ha portato il suo talento, ma ha anche acceso i riflettori sul crescente scambio di atlete tra le federazioni, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. La sua audace ambizione è il segnale che la competizione nel wrestling femminile è più intensa che mai!

L’ex stella della AEW Mariah fa il suo ingresso spettacolare durante una rissa per il titolo femminile, annunciando le sue ambizioni nella nuova federazione Il debutto a sorpresa al Performance Center. Mariah May ha fatto il suo ingresso nella WWE con un debutto a sorpresa durante l’ultima puntata di NXT. L’ex campionessa della AEW è apparsa in modo spettacolare durante un segmento che vedeva diverse wrestler rivendicare il diritto di sfidare Jacy Jayne per il Titolo Femminile NXT appena conquistato. Quando la situazione è degenerata in una rissa generale, le luci del Performance Center si sono improvvisamente spente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Mariah May debutta a sorpresa ad NXT

