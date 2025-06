WWE | Je’Von Evans e alleati volano alla vittoria contro i Vanity Project a NXT

Nell'ultimo episodio di NXT, il giovane talento Je’Von Evans ha guidato la sua squadra alla vittoria in un electrizzante 8-Man Tag Team Match contro i Vanity Project. Un incontro che non solo ha messo in luce le abilità straordinarie dei lottatori, ma ha anche confermato la crescente popolarità di NXT come piattaforma per nuovi campioni emergenti. Gli appassionati non possono perdere questo trend in ascesa nel mondo del wrestling!

Una battaglia esplosiva si è svolta durante l'ultimo episodio di NXT, in un 8-Man Tag Team Match che ha visto alcune delle stelle più dinamiche e spettacolari del roster fronteggiarsi sul ring. Da una parte, il giovane e talentuoso Je'Von Evans ha unito le forze con Dragon Lee, Laredo Kid e "Super" Sean Legacy. Dall'altra, l'arrogante campione nordamericano Ethan Page ha guidato i suoi alleati dei Vanity Project, Brad Baylor, Jackson Drake e Ricky Smokes in una guerra di fazioni fatta di acrobazie, colpi durissimi e alleanze instabili. A tutto ritmo: Lee, Evans, Legacy e Kid incantano NXT . Il match si apre con Jackson Drake e Laredo Kid al centro del ring.

