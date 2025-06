WWE | Conto alla rovescia per Money in the Bank Lynch e Rollins presentano le previsioni meteo a Los Angeles

L’attesa per Money in the Bank si fa sempre più intensa, e non sono solo i lottatori a prepararsi! Becky Lynch e Seth Rollins, pronti a dominare il ring, hanno deciso di portare un tocco di divertimento presentando le previsioni del tempo per Los Angeles. Tra un colpo spettacolare e l’altro, il duo si mette in gioco anche con un sorriso: perché, alla fine, anche il meteo può essere un’anticipazione di emozioni da brivido. Restate sintonizzati per scoprire cosa ci riserva questa grande notte!

Il PLE di Money in the Bank si terrà il 7 giugno a Los Angeles, e sia Becky Lynch che Seth Rollins saranno protagonisti dello show. In vista dell'evento, Lynch e Rollins si sono divertiti a presentare le previsioni del tempo per Los Angeles. L'emittente KTLA ha pubblicato su Instagram un video in cui i due danno il meteo in modo decisamente originale. Durante la presentazione, Becky Lynch ha avvisato che durante la giornata di oggi potrebbe tirare un po' di vento, consigliando quindi di non indossare cappelli oppure di assicurarsi che siano ben saldi: "A un certo punto della giornata tirerà un po' di vento, quindi fate attenzione con i cappelli—o non metteteli, o teneteli ben stretti.

