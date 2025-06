WWE | Anche Roman Reigns rischia un ridimensionamento contrattuale?

Nel mondo della WWE, il futuro di Roman Reigns potrebbe subire una scossa. Dopo i recenti tagli contrattuali che hanno visto veterani lasciare la compagnia, esperti del settore mettono in discussione la stabilità economica della federazione. Questo solleva interrogativi: si sta assistendo a un cambio di paradigma nel wrestling professionistico? Rimanere al passo con le nuove dinamiche aziendali sarà cruciale per i top performer come Reigns. La lotta non è solo sul ring!

Alla luce dei recenti tagli contrattuali che hanno visto chiudere i rapporti a scadenza di contratto con alcuni veterani WWE, durante l’ultima puntata del podcast The Last Word, Jonathan Coachman e Tommy Carlucci hanno analizzato la posizione dell’ “OTC” nel nuovo panorama aziendale. Carlucci ha espresso particolare scetticismo sulla sostenibilità dell’attuale accordo di Reigns, suggerendo che la dirigenza TKO potrebbe “ripensare completamente” la gestione del suo contratto e che difficilmente riceverà cifre vicine ai 15-20 milioni di dollari attuali. Il ragionamento economico su Roman Reigns. Il caso di Roman Reigns presenta numeri particolarmente problematici per un’analisi costi-benefici. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Anche Roman Reigns rischia un ridimensionamento contrattuale?

