WWE AAA | Sarà Lilian Garcia la ring announcer di Worlds Collide

Il mondo della WWE si appresta a vivere un weekend storico, con Money In The Bank e il primo show congiunto WWE e AAA, Worlds Collide, a Los Angeles. La sorpresa è ancora più grande grazie alla conferma di Lilian Garcia come ring announcer, portando un tocco di classe e tradizione al grande evento. Questo incrocio tra due giganti del wrestling promette scintille e rivoluzionerà il modo di vivere lo sport-entertainment: non perdetevi questa straordinaria avventura!